anpetrov32

Андрей anpetrov32

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ChristiAnnett
Кристина 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
4 года назад
Разукрасить одежду на картинках у людей, в фирменном стиле
Сотрудничеством осталась довольна. Гонорар без задержек, рекомендую!
Прекрасная работа!
Ответный отзыв
alex_ost
32 года
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Создать аватарку для телеграмм канала
Приятный в общении заказчик. Я был рад с ним поработать.
Прекрасная работа, все очень быстро и хорошо. Предоставил два варианта, один сразу понравился! Буду и дальше сотрудничать:)
Ответный отзыв
nkm_studio
Кирилл 
42 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Создание обложки для группы в вк
Оперативная оплата. Чёткое ТЗ. Рекомендую.
Кирилл быстро сделал заказа, классно отрисовал баннеры, все замечания учёл. Рекомендую!
Ответный отзыв