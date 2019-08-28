anpetrov32

Для выполнения тестового задания, ищу исполнителя для настройки таргетированной рекламы. Мой бизнес - колл центр, это рынок В2В. Вести клиентов нужно на лид форму, чтобы приходили заявки. Помимо настройки, нужна и оптимизация рекламной кампании. Есть ...