anpetrov32

Требуется разработка простой аватарки для телеграмм канала. Заказчик предоставит концепцию и идею, а также название канала. Ожидается креативный подход к дизайну с учетом указанных требований.
Действие аккаунта приостановлено!
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$5
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- $5Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Привет. Нужно на 9 картинках у людей разместить логотип и покрасить в фирменный цвет их одежду (где-то серый, где-то оранжевый). Очень простая работа.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен4 года назад
- $2
Добрый день. Нужно создать 3 картинки креатива для таргетированной рекламы в вконтакте. Это В2В, колл - центр Картинка + текст.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $12
Для выполнения тестового задания, ищу исполнителя для настройки таргетированной рекламы. Мой бизнес - колл центр, это рынок В2В. Вести клиентов нужно на лид форму, чтобы приходили заявки. Помимо настройки, нужна и оптимизация рекламной кампании. Есть ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Здравствуйте. Нужно сделать баннер обложки для сообщества в вк в корпоративных цветах. Нужен простой дизайн, внести текст и телефон. Сделать нужно за пару дней. Размер обложки 1590х400 рх.Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$6
10 баллов
4 года назад
Сотрудничеством осталась довольна. Гонорар без задержек, рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасная работа!
$5
10 баллов
4 года назад
Приятный в общении заказчик. Я был рад с ним поработать.
Ответный отзыв
Прекрасная работа, все очень быстро и хорошо. Предоставил два варианта, один сразу понравился! Буду и дальше сотрудничать:)
$5
10 баллов
6 лет назад
Оперативная оплата. Чёткое ТЗ. Рекомендую.
Ответный отзыв
Кирилл быстро сделал заказа, классно отрисовал баннеры, все замечания учёл. Рекомендую!