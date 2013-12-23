anre_r

Андрей anre_r

 
32 годаУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
kostik1989
34 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 отзывов(-2)
$100
0 баллов
10 лет назад
Создать MP3 сайт.
К сожалению Андрей не выполнил задание в срок. Я вообще сомневаюсь смог бы он это реализовать ибо времи было достаточно, но судя по его отговоркам был завал на работе. Я пошёл на уступку и дал ещё дополнительного времени, но исполнитель не удусужился в течении 3 дней написать и сказать, что он проэктом не занимается. Очень жаль, что так получилось.
заказчик не выходил на связь
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al430
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Необходим скрипт для Ubuntu для резервного копир.
Сделал все четко и быстро, с моей стороны внес корректировки, после чего Андрей исправил скрипт. Очень доволен отношением, всем советую.
Четко поставил задачу, всегда на связи, после выполнения без задержек отправил всю сумму. Рекомендую.
Ответный отзыв
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Добавить якорь в адресную строку.
Всё круто! Хороший фрилансер, помог с проблемой! Рекомендую!
Заказчик доходчиво обьяснил задачу, после выполнения без задержек оплатил заказ. Рекомендую.
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