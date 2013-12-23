К сожалению Андрей не выполнил задание в срок. Я вообще сомневаюсь смог бы он это реализовать ибо времи было достаточно, но судя по его отговоркам был завал на работе. Я пошёл на уступку и дал ещё дополнительного времени, но исполнитель не удусужился в течении 3 дней написать и сказать, что он проэктом не занимается. Очень жаль, что так получилось.