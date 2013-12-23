Отзывы заказчиков
$100
0 баллов
10 лет назад
К сожалению Андрей не выполнил задание в срок. Я вообще сомневаюсь смог бы он это реализовать ибо времи было достаточно, но судя по его отговоркам был завал на работе. Я пошёл на уступку и дал ещё дополнительного времени, но исполнитель не удусужился в течении 3 дней написать и сказать, что он проэктом не занимается. Очень жаль, что так получилось.
Ответный отзыв
заказчик не выходил на связь
$50
10 баллов
10 лет назад
Сделал все четко и быстро, с моей стороны внес корректировки, после чего Андрей исправил скрипт. Очень доволен отношением, всем советую.
Ответный отзыв
Четко поставил задачу, всегда на связи, после выполнения без задержек отправил всю сумму. Рекомендую.
$2
10 баллов
10 лет назад
Всё круто! Хороший фрилансер, помог с проблемой! Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик доходчиво обьяснил задачу, после выполнения без задержек оплатил заказ. Рекомендую.