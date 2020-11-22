Качество, эстетика, простота

Для меня дизайн — это инструмент изменения вещей или образов, целями которого являются очищение и облагораживание визуальной среды человека, упрощение его быта и обеспечение комфорта, и реализуемыми благодаря эстетике, простоте, гармоничности, понятности и честному подходу к разработке.

В мою компетенцию входит создание логотипов и айдентики, визитных карточек, буклетов, плакатов, афиш, листовок, этикетки, упаковки, календарей, вывесок, билбордов, каллиграфических произведений и леттеринга, вёрстка журналов и книг, веб-дизайн.