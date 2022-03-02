Здравствуйте, меня зовут Илья.
Занимаюсь разработкой сайтов под продвижение.
Лендинги, многостраничные сайты, интернет магазины, блоги.
Верстка.
Использую технологии: HTML5, CSS3, JQuery, JS, Bootstrap, FlexBox.
Стек технологий по ТЗ или я могу подобрать их сам. Использую семантические теги, проверка W3C, Google Page Speed. На выходе верстка готова к посадке на любую CMS. Код подготовлен для работы СЕО специалиста.
Посадка на CMS Wordpress.
Интегрирую верстку в Wordpress, чтобы Вы могли удобно управлять контентом. На выходе у Вас полностью рабочий сайт, готовый к продвижению.
Примеры работ:
kozachata.com.ua - Сайт-блог для детского садика.
loftlamps.ru - Лендинг - светильники в стиле Лофт.
lescadres.com.ua - Сайт-визитка для компании по подбору персонала.
baglife.ru - Магазин сумок, чемоданов, рюкзаков и тд.