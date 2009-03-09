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Игнат
ant1dj
ant1dj
76 лет
16 лет на
фриланс
-бирже
Была
16 лет назад
1 отзыв
(-1)
http://trahdoma.ru/
http://trahdoma.ru/
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Вадим
dr-Nemo
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
(-1)
$35
0 баллов
16 лет назад
Конструктор аватаров
Принял заказ, но до сих пор не выполнил. Хотя бы сказали что не будете делать, тратите моё время.
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Отзывы заказчиков
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