ant1dj

Игнат ant1dj

 
76 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
http://trahdoma.ru/

http://trahdoma.ru/

Отзывы заказчиков

dr-Nemo
Вадим 
52 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)
$35
0 баллов
16 лет назад
Конструктор аватаров
Принял заказ, но до сих пор не выполнил. Хотя бы сказали что не будете делать, тратите моё время.