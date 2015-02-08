Я найду лучшее решение для Ваших задач в необходимые для Вас сроки!

Для любого творчества опыт - слишком скучная штука, чтобы о нем говорить!) У меня имеется два самых необходимых инструмента для написания качественных и продающих текстов - филологическое и психологическое образование. Плюс личное обаяние, чувство юмора, бурная (но адекватная) фантазия и искреннее желание вникать в суть любой темы. Пишите и мы понравимся друг другу!