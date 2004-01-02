Фрилансер Анастасия Ким

🔥🔥🔥Разработка огненного дизайна: сайты, лендинги, ui/ux.

👉Telegram: https://t.me/ana_st_assia

👉 Vkontakte: https://vk.com/ana_st_assia

Привет! 👋

Меня зовут Анастасия, и я веб-дизайнер из Ставрополя. Мне 18 лет и я занимаюсь дизайном сайтов, очень люблю это дело, поэтому макеты получаются красивыми и удобными для пользователей. Очень нравится работать в стиле брутализма и минимализма, считаю, что все должно быть либо креативным и завораживающим, мы же хотим, чтобы пользователь задержался на нашем сайте более, чем на 10 секунд, либо максимально аккуратным и сдержанным, потому что в этом тоже есть своя красота, изюминка, которая притягивает.

А как, собственно, происходит работа?

Очень просто, в несколько этапов:

1. Интервью (созвон) с заказчиком на 20-30 мин. В интервью мы определяем основную цель сайта,

количество блоков/страниц на сайте, говорим о компании клиента и проводим брайншторм по проекту,

выявляя все задачи, которые должен закрыть сайт;

2. После интервью я делаю анализ целевой аудитории компании заказчика и выявляю все потребности

и боли клиентов компании, чтобы максимально закрыть их на сайте, после чего провожу анализ конкурентов

компании моего клиентов, чтобы выявить все плюсы и минусы, которые можно будет учесть при создании

структуры будущего сайта (2-ой пункт бесплатный);

3. Составляю структуру будущего сайта, расписывая в ней каждый блок и страницу. После чего утверждаю

составленную структуру с заказчиком, поэтому скорость выполнения работы зависит именно от заказчика

и от быстроты его ответов;

4. По утвержденной структуре создаю прототип (скелет будущего сайта, который не наполнен контентом: картинками,

шрифтами и основными цветовыми решениями компании). Данный прототип тоже утверждается заказчиком, с целью предотвратить возможные правки и сэкономить время и нервы заказчика :)

5. Завершающий этап создания макета сайта - ДИЗАЙН. На этом этапе я превращаю серый прототип в яркий и динамичный макет сайта, который не только красив внешне, но и тщательно продуман с точки зрения UX.

Я работаю по предоплате 1000 рублей,

если дизайн не будет закрывать заранее

выставленные требования - верну аванс.

Мне хочется быть уверенной в том, что я работаю не с мошенниками, а с честными заказчиками, для которых дизайн буду делать совестно и на отлично. а не сидеть и переживать, что в конечном счете останусь без оплаты, что конечно же скажется на результате. Дизайн хочется делать всей душой, не переживая о таких неприятных моментах, чтобы и результат получился огненным🔥.

Если вас не устроит результат, понимаю, что Вы потеряли время и нервы, поэтому я верну вам всю предоплату, ведь Вы не виноваты, что дизайнер не смог выполнить поставленную задачу. Я же, в свою очередь, постараюсь такого не допустить, чтобы для Вас и для меня сделка прошла максимально гладко и приятно :)

Пишите, с удовольствием возьмусь за Ваш проект!