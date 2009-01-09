Виталий, как заказчик, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Как человек - понимающий и общительный, что очень приятно. Благодаря чётким задачам, требованиям, и понимании того, что должно получиться на выходе, работа над проектом протекала быстро, без лишних доработок. Оплата произведена без каких-либо задержек. На связи находился постоянно. Только хорошие впечатления о работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.