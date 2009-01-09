Отлично работают,ребята, быстро. Сразу разобрались в стилистике сайта (www.stolzakazov.ru
) и внесли нужные предложения. Учли все пожелания, сайт создали и отладили ровно за 10 дней (как и было оговорено) с ноля . Конечно, у меня не богатый опыт общения с вебстудиями, но по-моему очень оперативные,профессиональные и по-человечески приятные в общении ребята. Советую всем и сам буду свои следующие проекты разрабатывать с ними.
З.Ы. Проект был заново открыт, для официального оформления отношений заказчик-исполнитель и оставления отзыва, в соответствии с требованиями данного сайта. У всех вновь откликнувшихся, прошу прощения за беспокойство.