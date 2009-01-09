antipizza

Виталий Гусев antipizza

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайна сайта stolzakazov.ru

    Нужен дизайн сайта www.stolzakazov.ru Проект - СтолЗаказов.Ру - всё, что на заказ Цель: Каталог товаров и услуг, доступных для пользователя, не требующих дополнительных усилий, таких как выход из дома и т.п. (всё привезут, всё изготовят) Каталог с ручным ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
galaktoza
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$700
10 баллов
15 лет назад
Разработка дизайна сайта stolzakazov.ru
Виталий, как заказчик, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Как человек - понимающий и общительный, что очень приятно. Благодаря чётким задачам, требованиям, и понимании того, что должно получиться на выходе, работа над проектом протекала быстро, без лишних доработок. Оплата произведена без каких-либо задержек. На связи находился постоянно. Только хорошие впечатления о работе. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую.
Отлично работают,ребята, быстро. Сразу разобрались в стилистике сайта (www.stolzakazov.ru) и внесли нужные предложения. Учли все пожелания, сайт создали и отладили ровно за 10 дней (как и было оговорено) с ноля . Конечно, у меня не богатый опыт общения с вебстудиями, но по-моему очень оперативные,профессиональные и по-человечески приятные в общении ребята. Советую всем и сам буду свои следующие проекты разрабатывать с ними. З.Ы. Проект был заново открыт, для официального оформления отношений заказчик-исполнитель и оставления отзыва, в соответствии с требованиями данного сайта. У всех вновь откликнувшихся, прошу прощения за беспокойство.
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