Доброго времени суток! Меня зовут Куркурин Никита.
魯 Мой стек технологий:
Python 3.6 и выше - основной язык программирования, опыт разработки на нем два года;
Базы данных: PostgreSQL, MySQL, SQLite и знание самого SQL;
Система управления версиями: Git, GitHub;
Базовые навыки HTML, CSS, JS;
Веб-фреймворк Django, Flask;
Знание Nginx, Uwsgi, Uvicorn;
В дополнение ещё знание API Telegram, VK, и Docker, и ещё множество разных API.
Ключевые навыки:
написание чистого и понятного кода, с комментариями, документация проекта;
律♂ усидчивость, возможность тратить на заказ большое количество времени;
контактность, всегда на связи;
вежливость, дисциплинированность, краткость в общении.
Образование неоконченное высшее, техническое.
Владение языками:
Русский - родной язык.
Украинский - владею на свободном уровне для общения.
Английский - владею на уровне чтения технической документации, просмотра видео и аудио контента.