 Доброго времени суток! Меня зовут Куркурин Никита.

魯 Мой стек технологий:

 Python 3.6 и выше - основной язык программирования, опыт разработки на нем два года;

 Базы данных: PostgreSQL, MySQL, SQLite и знание самого SQL;

 Система управления версиями: Git, GitHub;

 Базовые навыки HTML, CSS, JS;

 Веб-фреймворк Django, Flask;

 Знание Nginx, Uwsgi, Uvicorn;

В дополнение ещё знание  API Telegram, VK, и  Docker, и ещё множество разных API.

 Ключевые навыки:

 написание чистого и понятного кода, с комментариями, документация проекта;

律♂ усидчивость, возможность тратить на заказ большое количество времени;

 контактность, всегда на связи;

 вежливость, дисциплинированность, краткость в общении.

 Образование неоконченное высшее, техническое.

 Владение языками:

 Русский - родной язык.

 Украинский - владею на свободном уровне для общения.

Английский - владею на уровне чтения технической документации, просмотра видео и аудио контента.