anton11111010000

Антон Краснов anton11111010000

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Машинное и глубокое обучение; вычислительная математика и математическое моделирование

Машинное и глубокое обучение:

Python: TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-learn, Scikit-image, OpenCV, TorchVision, NumPy, ScPy, matplotlib

C++: BOOST, ALGLIB, BLAS, OpenCV, TensorFlow, mlpack, Shark ML, Caffe, OpenNN

Scala: Breeze, Apache Spark, Spark ML, Vegas, Deeplearning.scala

﻿Математика:

Элементарная математика

Математический анализ

Линейная алгебра

Аналитическая геометрия

Дискретная математика

Математическая логика

Дифференциальные и интегральные уравнения

Дифференциальная геометрия

Топология

Функциональный анализ и интегральные уравнения

Теория вероятностей и математическая статистика

Вариационное исчисление и методы оптимизации

Численные методы

Теория чисел

Базы данных
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Тестирование ПО
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Системное администрирование
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