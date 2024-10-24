Машинное и глубокое обучение; вычислительная математика и математическое моделирование
Машинное и глубокое обучение:
Python: TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-learn, Scikit-image, OpenCV, TorchVision, NumPy, ScPy, matplotlib
C++: BOOST, ALGLIB, BLAS, OpenCV, TensorFlow, mlpack, Shark ML, Caffe, OpenNN
Scala: Breeze, Apache Spark, Spark ML, Vegas, Deeplearning.scala
Математика:
Элементарная математика
Математический анализ
Линейная алгебра
Аналитическая геометрия
Дискретная математика
Математическая логика
Дифференциальные и интегральные уравнения
Дифференциальная геометрия
Топология
Функциональный анализ и интегральные уравнения
Теория вероятностей и математическая статистика
Вариационное исчисление и методы оптимизации
Численные методы
Теория чисел
Базы данных
нет отзывов
$20/час
от $35от 1 дня
#281
Тестирование ПО
нет отзывов
$20/час
от $35от 1 дня
#299
Системное администрирование
нет отзывов
$20/час
от $35от 1 дня
#317
Прикладное ПО
нет отзывов
$20/час
от $35от 1 дня
#446