Писать небольшие осмысленные посты со крытой рекламой на форумах и в блогах (2-3 предложения).15 руб за пост. Оплата в конце дня после сдачи отчета. Возможно долговременное сотрудничество.
Копирайтинг33 заявки
Закрыт
15 лет назад
Писать небольшие осмысленные посты со крытой рекламой на форумах и в блогах (2-3 предложения).15 руб за пост. Оплата в конце дня после сдачи отчета. Возможно долговременное сотрудничество.
Описания для интернет-магазина. 40 рублей за штуку (порядка 300-400 знаков, 1-2 ключевых). Можно брать описания аналогичных товаров с других сайтов и делать рерайт (антиплагиат 100%). Работы много. Портфолио и отзывы желательны. Указывайте сразу аську (если есть), ...