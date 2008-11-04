Описания для интернет-магазина. 40 рублей за штуку (порядка 300-400 знаков, 1-2 ключевых). Можно брать описания аналогичных товаров с других сайтов и делать рерайт (антиплагиат 100%). Работы много. Портфолио и отзывы желательны. Указывайте сразу аську (если есть), ...