anton2006

Гость anton2006

 
43 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнение форумов

    Писать небольшие осмысленные посты со крытой рекламой на форумах и в блогах (2-3 предложения).15 руб за пост. Оплата в конце дня после сдачи отчета. Возможно долговременное сотрудничество.

    Копирайтинг33 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Описания для интернет-магазина

    Описания для интернет-магазина. 40 рублей за штуку (порядка 300-400 знаков, 1-2 ключевых). Можно брать описания аналогичных товаров с других сайтов и делать рерайт (антиплагиат 100%). Работы много. Портфолио и отзывы желательны. Указывайте сразу аську (если есть), ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lizavetik
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
5 отзывов
$2
10 баллов
15 лет назад
Описания для интернет-магазина
Очень приятный в общении заказчик, задание поставлено грамотно, оплата произведена сразу же после проверки. Всем рекомендую.
Работа выполнена профессионально и в оговоренные строки. Спасибо.
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