Всем привет меня зовут Антон. Я занимаюсь разработкой сайтов, а именно версткой. Также долгое время занимаюсь наполнением контента для сайтов и интернет-магазинов.
В своих работах по верстке я применяю следующие технологии HTML5, CSS3, JavaScript с использованием препроцессора Scss и сборщик проекта Gulp. В своих работах использую анимацию на JavaScript. Делаю различные слайдеры, карусели всплывающие окна на JavaScript и также использую плагин jquery. Делаю верстку кроссбраузерно, валидно и адаптивно. Говоря простым языком кто не владеет терминологией Веб-разработки. Делаю верстку так, чтобы она смотрелась хорошо и красиво на всех видах устройств будь то любой планшет, телефон или компьютер. Чтобы верстка отображалась правильно, корректно и красиво в различных браузерах.
Каждый сайт верстаю с нуля по методологии БЭМ, что делает сайт удобным для понимания для других разработчиков и для дальнейшей разработки. Также могу взять ваш сайт на доработку и правки. Могу вам предложить свой не сложный дизайн и реализовать его.
В своей работе я использую: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.
Инструменты для работы с кодом: Avocode.
Гарантии:
Даю гарантию на вёрстку 14 дней и быстро исправлю выявленные ошибки.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.
Немного о себе: прошел очень много различных платных и бесплатных курсов по верстке, мастер классов и марафонов, различных авторов. За плечами двухлетний опыт верстки.
Примеры моих работ можно посмотреть ниже. Другие мои работы покажу лично, если потенциальный клиент заинтересуется по сотрудничать со мной. И захочет обратиться ко мне за услугой
Процесс работы:
Стоимость и срок определяется по макету (достаточно jpg или ссылка Figma) и Техническому заданию.
Работаю по предоплате 30% предоплаты потом выполняю эту часть работы и показываю вам. Потом еще 30% беру и делаю и показываю другую часть работы или Безопасная сделка.
В работу беру только те заказы, которые реально смогу выполнить по качеству и в срок.
Способы оплаты:
Карта Сбербанка
Карта Home Credit Bank
Карта Raiffeisen
Контакты:
Для связи со мной можно использовать:
ВКонтакте: https://vk.com/ostashov87
Telegram: @AntonOst1987
WhatsApp и Viber по телефону +79175656416
Буду рад Вам помочь и сделать сайт вашей мечты.
Портфолио
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- Адаптивная верстка по вашим макетам52 просмотра