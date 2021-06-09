Занимаюсь разработкой сайтов

Всем привет меня зовут Антон. Я занимаюсь разработкой сайтов, а именно версткой. Также долгое время занимаюсь наполнением контента для сайтов и интернет-магазинов.

В своих работах по верстке я применяю следующие технологии HTML5, CSS3, JavaScript с использованием препроцессора Scss и сборщик проекта Gulp. В своих работах использую анимацию на JavaScript. Делаю различные слайдеры, карусели всплывающие окна на JavaScript и также использую плагин jquery. Делаю верстку кроссбраузерно, валидно и адаптивно. Говоря простым языком кто не владеет терминологией Веб-разработки. Делаю верстку так, чтобы она смотрелась хорошо и красиво на всех видах устройств будь то любой планшет, телефон или компьютер. Чтобы верстка отображалась правильно, корректно и красиво в различных браузерах.

Каждый сайт верстаю с нуля по методологии БЭМ, что делает сайт удобным для понимания для других разработчиков и для дальнейшей разработки. Также могу взять ваш сайт на доработку и правки. Могу вам предложить свой не сложный дизайн и реализовать его.

В своей работе я использую: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma.

Инструменты для работы с кодом: Avocode.

Гарантии:

Даю гарантию на вёрстку 14 дней и быстро исправлю выявленные ошибки.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве.

Немного о себе: прошел очень много различных платных и бесплатных курсов по верстке, мастер классов и марафонов, различных авторов. За плечами двухлетний опыт верстки.

Примеры моих работ можно посмотреть ниже. Другие мои работы покажу лично, если потенциальный клиент заинтересуется по сотрудничать со мной. И захочет обратиться ко мне за услугой

Процесс работы:

Стоимость и срок определяется по макету (достаточно jpg или ссылка Figma) и Техническому заданию.

Работаю по предоплате 30% предоплаты потом выполняю эту часть работы и показываю вам. Потом еще 30% беру и делаю и показываю другую часть работы или Безопасная сделка.

В работу беру только те заказы, которые реально смогу выполнить по качеству и в срок.

Способы оплаты:

Карта Сбербанка

Карта Home Credit Bank

Карта Raiffeisen

Контакты:

Для связи со мной можно использовать:

ВКонтакте: https://vk.com/ostashov87

Telegram: @AntonOst1987

WhatsApp и Viber по телефону +79175656416

Буду рад Вам помочь и сделать сайт вашей мечты.