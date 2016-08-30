Контент менеджер с опытом работы, есть кей коллектор и базовые знания СЕО

Имя: Антон

Фамилия: Канарш

Возраст: 30 лет

Проживание: Украина, г. Херсон

Контакты:

Скайп: kvs154

Почта: [email protected]

Опыт работы :

Январь 2012-июнь 2013---Перевод и рерайт статей сАнглийского на Русский яз. Для http://ru.wikihow.com/

Тематика строительство и ремонт, медицина, Автомобили.

Июнь 2013 – по сегодняшний день. Контент менеждер сайтов.

Навыки :

- Разработка структуры сайта

- Составление Симантического Ядра и подбор ключевых слов.

- Работа вWord Press иKey Collector.

- Оптимизация мета-тегов и подбор контента.

- Работа с копирайтерами( составление ТЗ и проверкаконтента)

- Визуальный дизайн статей. «Верстка».

Немного о себе:

На данный момент единственным заработком являетсяинтернет, поэтому готов уделять поставленным задачам максимум времени. Легко

обучаюсь, всегда стремлюсь узнать больше.

Нацелен на постоянные и регулярные заказы, долгосрочноесотрудничество.

Вот несколько примеров моих работ:

http://dommdom.ru/chetirehskatnaja-krisha-svoimi-rykami/

http://provitaminki.com/zdorovyj-organizm/zdorovie/dlya-volos/prep-dlya-volos/folievaya-kislota-dlya-volos.html

Готов выполнить тестовое задание. Если моя кандидатураВас заинтересовала, связаться со мной можно по:

Skype:kvs154

E-mail:[email protected]