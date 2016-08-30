Имя: Антон
Фамилия: Канарш
Возраст: 30 лет
Проживание: Украина, г. Херсон
Контакты:
Скайп: kvs154
Почта: [email protected]
Опыт работы :
Январь 2012-июнь 2013---Перевод и рерайт статей сАнглийского на Русский яз. Для http://ru.wikihow.com/
Тематика строительство и ремонт, медицина, Автомобили.
Июнь 2013 – по сегодняшний день. Контент менеждер сайтов.
Навыки :
- Разработка структуры сайта
- Составление Симантического Ядра и подбор ключевых слов.
- Работа вWord Press иKey Collector.
- Оптимизация мета-тегов и подбор контента.
- Работа с копирайтерами( составление ТЗ и проверкаконтента)
- Визуальный дизайн статей. «Верстка».
Немного о себе:
На данный момент единственным заработком являетсяинтернет, поэтому готов уделять поставленным задачам максимум времени. Легко
обучаюсь, всегда стремлюсь узнать больше.
Нацелен на постоянные и регулярные заказы, долгосрочноесотрудничество.
Вот несколько примеров моих работ:
http://dommdom.ru/chetirehskatnaja-krisha-svoimi-rykami/
http://provitaminki.com/zdorovyj-organizm/zdorovie/dlya-volos/prep-dlya-volos/folievaya-kislota-dlya-volos.html
Готов выполнить тестовое задание. Если моя кандидатураВас заинтересовала, связаться со мной можно по:
Skype:kvs154
E-mail:[email protected]