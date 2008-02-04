Образование: неоконченное высшее, студент 5 курса Томского Университета Систем Управления и Радиоэлектроники.

Занимаюсь только разработками для 1С Предприятие 7.7 8.0 и дальнейшее сопровождение,дополнение своих разработок.ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК.

Постоянное место работы: ФГУП УССТ № 9 в своем городе,работаю ведущим прогораммитом,соправождаю такие конфигуоации,как: Зарплата и Кадры,Торговля и Склад,Бухгалтерия для бюджетных организаций,перевожу базы на SQL-servera и.т.д