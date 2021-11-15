anton91815

Добро пожаловать!

Привет!

Меня зовут Антон Наливайко.

Живу в России, городе Краснодар.

Я искренне люблю веб-разработку, активно изучаю новые стандарты, а в свободное время делюсь своим опытом.

Разработка сайтов с нуля.

У меня в команде есть хороший дизайнер поэтому если вам нужен хороший дизайн для вашего сайта вы также можете обсудить это со мной.

Разрабатываю сайты на React.js, либо на простом html,css and js.

Какую работу я могу выполнить для вас:

-Одностраничный сайт для продвижения вашего бизнеса;

-Интернет-магазины;

-Сайты визитки;

-Многостраничные сайты;

-верстка сайта(html, css, js либо React.js);

-разработка frontend для вашего сайта;

-настройка хорошей анимации для вашего сайта;

-посадка вашего сайта на CMS(WordPress);

-а так же можем разработать красивый современный дизайн который будет удивлять, завлекать, удерживать человека на сайте, а самое главное ПРОДАВАТЬ то что вам нужно.

> Почему клиенты выбирают меня:

+готов приступить сегодня;

+ всегда довожу дело до конца;

+ не нарушаю сроков;

+ удобные способы оплаты;

+всегда на связи.