Привет, меня зовут Антон!

Могу сделать, как и реалистичную обработку дополненную разными объектами, так и полностью с нуля воссоздать постер, логотип, обложку для вашего альбома и ещё много всего.

На моём опыте больше сотни обработанных иллюстраций, таких как: аватарки, обложки, постеры. А также множество отредактированных и отретушированных фотографий.