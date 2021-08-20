Привет, меня зовут Антон!
Могу сделать, как и реалистичную обработку дополненную разными объектами, так и полностью с нуля воссоздать постер, логотип, обложку для вашего альбома и ещё много всего.
На моём опыте больше сотни обработанных иллюстраций, таких как: аватарки, обложки, постеры. А также множество отредактированных и отретушированных фотографий.
Портфолио
- Создание принтов34 просмотра
- Логотип для крипто сайта40 просмотров
- Колаж29 просмотров
- Отредактированные иллюстрации46 просмотров