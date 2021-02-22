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Антон Серов
anton_freee
anton_freee
46 лет
Россия
/
Ярославль
3 года на
фриланс
-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов
html, css, js, wordpress
Photoshop, AI, corel draw, и так далее...
Опыт работы более 5 лет.
WordPress
HTML
CSS
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Сайт на Wordpress
43 просмотра
Лендинг
24 просмотра
Лендинг
27 просмотров
Верстка Opencart
33 просмотра
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