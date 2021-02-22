anton_freee

Антон Серов anton_freee

 
46 летРоссия/Ярославль
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов

html, css, js, wordpress

Photoshop, AI, corel draw, и так далее...

Опыт работы более 5 лет.

WordPressHTMLCSS
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