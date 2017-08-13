anton_popov2208

Веб программирование( Качественный код + фреймворки + CRM + PYTHON(Django)) + Веб дизайн ( современный + адаптивный + качественный )

Что я делаю?

Linux/Apache/PHP5/MySQL – 5 лет;

Python(Django) - 3 Года

Фронтенд: js/jquery/Angular js

Бекенд: php , laravel; node.js; mvc;git

Framework Yii1, Yii2. Laravel,

CMS: 1С – Битрикс,Wordpress.

Разработал несколько десятков стартапов с нуля, проектирования сложных систем.

Делаю качественный код, отдаю предпочтение интересным и оригинальным проектам.

Разработка стартапов, CRM, различных сложных систем, интернет-магазинов, сайтов , и т.п., более 200 завершенных проектов в сети. php (laravel), sql( mysql, postgre, mssql), js (jquery, AngularJs), различные API (vk, facebook etc.), плат. системы paypal, 2checkout, webmoney, многолетняя поддержка проектов с высокой посещаемостью и сложностью.

Программирование :

Обслуживание существующих проектов, поддержка и оптимизация высоконагруженных сайтов.

Договор. Гарантии.

Разработка ТЗ, концепция, дизайн, верстка, программирование, спецэффекты, система управления.

Бесплатная тех. обслуживание сайта в течении 3-х месяцев

Специализации: Программирование / Веб-программирование, Разработка сайтов / Веб-программирование