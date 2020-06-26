Разрабатываю сайты под ключ, интернет магазины, лендинги, таргетированную рекламу. Опыт работы 2 года

Доброго времени суток!Я занимаюсь созданием сайтов под ключ, интернет-магазинов, лендингов, таргетом.ЭТАПЫ РАБОТЫ:1. ТЗ2. Прототип сайта3. Дизайн сайта4. Адаптация сайта под мобильную версию5. Верстка6. Программирование+ Бесплатно могу 1) Провести разбор вашего сайта и рекламы (либо соц.сетей) по 48 пунктам, выявить «слабые» места, найти точки роста и составить план по увеличению продаж. 2) Если через интернет еще не продаете - можем с командой сделать подробный анализ вашей ниши и составить план по упаковке и продвижению + рассчитать какие примерные результаты Вы можете получить. Обычная такая услуга стоит от 5 до 15 т.р. Вам могу помочь бесплатно.ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО РАБОТАТЬ ИМЕННО СО МНОЙ:- Я ответственный, пунктуальный- Всегда на телефоне- Имею большой опыт работы и большую клиентскую базу- Доведу вас до крутого результатаПРИМЕРЫ РАБОТ:https://greenland.kiev.ua/shaggy/http://shkaftilda.tilda.ws/https://elki.kiev.uaЖду обратной связи!