Адаптивно-чуйна верстка сайтів з анімацією. Якісно, відповідальний підхід
Технології:- HTML5, CSS3, SCSS, Flexbox, Gulp, JavaScript
Відповідальність:
- готовий розпочати вже зараз;
- завжди доводжу справу до кінця;
- не порушую термінів;
- на зв'язку 24/7;
Зв'язок: 0508747359
E-mail: [email protected]
Портфолио
- Адаптивна верстка Landing Restaurant1 просмотр
- Адаптивна верстка Landing Farmvest1 просмотр
- Адаптивна верстка Landing Pageнет просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $10от 2 дней
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