antonavi

Антон antonavi

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Адаптивно-чуйна верстка сайтів з анімацією. Якісно, ​​відповідальний підхід

Технології:- HTML5, CSS3, SCSS, Flexbox, Gulp, JavaScript

Відповідальність:

- готовий розпочати вже зараз;

- завжди доводжу справу до кінця;

- не порушую термінів;

- на зв'язку 24/7;

Зв'язок: 0508747359

E-mail: [email protected]

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нет отзывов
$2/час
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#1809