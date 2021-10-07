Антонида Пауль antonidapaulantonidapaul
39 летГермания/Ганновер
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание профессиональных видеороликов
Создам продающие рекламные или обучающие видеоролики качественно, профессионально, в срок:
- Промо-ролики для бизнеса
- Презентации
- Реклама
- Заставки
- Истории в инстаграм
- Логотипы
- Поздравления
- Слайд-шоу
- Анимация
Владею языками: русский/немецкий/английский.
Портфолио
- Презентация конторы социального права в Германии86 просмотров
- Заставка92 просмотра
- Логотип60 просмотров
- Презентация услуг45 просмотров
- Заставка82 просмотра