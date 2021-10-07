antonidapaul

Антонида Пауль antonidapaul

 
39 летГермания/Ганновер
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Создание профессиональных видеороликов

Создам продающие рекламные или обучающие видеоролики качественно, профессионально, в срок:

  • Промо-ролики для бизнеса
  • Презентации
  • Реклама
  • Заставки
  • Истории в инстаграм
  • Логотипы
  • Поздравления
  • Слайд-шоу
  • Анимация
Работаю в программах After Effects и Vegas Pro.

Владею языками: русский/немецкий/английский.

After Effects
Портфолио