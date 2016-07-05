antonifeec

Здравствуйте, нужно организовать систему поиска для сайта оценки лучших онлайн игр http://games-fan.ru/! Поиск должен выглядеть следующим образом, в результатах поиска не должно быть страниц из новостей, игровых обзоров, страниц с видео и т.д. за исключения страниц ...
Работаю в графических редакторах, профи по фотошопу. Так же пишу тексты.
Примеры работ можно увидеть на популярном сайте промокодов - mrkod.ru!
Пример текстов на тему - "описание магазина и как получить скидку в Gearbest", "как использовать купон gearbest http://mrkod.ru/skidki/gearbest-com/ и максимально сэкономить" можно найти все на том же сайте. Могу писать про любые тематики связанные с интернет покупками.
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо изменить систему поиска на сайте промокодов http://promokodas.ru/ - нужно сделать что бы в результатах поиска не было лишних страниц по типу новости интернет магазинов, акций и распродаж (имеется ввиду страниц из блога). Нужно оставить только ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
необходимо создать сайт по поиску купонов и промокодов, на примере mrkod.ru На сайте должны быть отдельные страницы с описанием магазинов и возможностью выгружать купоны и промокоды. По примеру как здесь, можно найти все ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад