Антонина Малышкина antonina_malishkantonina_malishk
39 летРоссия/Новочеркасск
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Диктор Антонина Малышкина.
С 2003 года работаю ведущей линейного эфира на радиостанции. Умею озвучивать: аудиокниги, рекламные аудиоролики, видеоролики любого характера. Не умею озвучивать: тексты, содержащие нецензурную брань. Занимаюсь расшифровкой аудиоматериалов (интервью, лекций). Гарантирую тексты без орфографических и других возможных ошибок и опечаток. Выполняю работу быстро и качественно. Обращайтесь )
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Портфолио
- Расшифровка программы с Н. Недорезовым120 просмотров
- Дублирование лекции46 просмотров
- Программа о событиях дня (радио КОНТУР)36 просмотров
- Озвучивание обучающего мультфильма для детей45 просмотров
- Анонс праздничного эфира для радио КОНТУР31 просмотр