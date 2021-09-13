Диктор Антонина Малышкина.

С 2003 года работаю ведущей линейного эфира на радиостанции. Умею озвучивать: аудиокниги, рекламные аудиоролики, видеоролики любого характера. Не умею озвучивать: тексты, содержащие нецензурную брань. Занимаюсь расшифровкой аудиоматериалов (интервью, лекций). Гарантирую тексты без орфографических и других возможных ошибок и опечаток. Выполняю работу быстро и качественно. Обращайтесь )