antonkaluta

Антон Калюта antonkalutaantonkaluta
18 летБеларусь/Барановичи
2 года на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Основная работа - написания текстов. Темы:любые. Также занимаюсь наполнением сайтов, созданием презентаций
Пишу тексты. Темы:любые. Плюсы моих текстов - знаю как их писать грамотно. Если вам нужен текст для людей с возрастом 12 - 28, то тут я как рыба в воде.
Цена и время зависят от объема и сложности темы. Готов к работе
Если нужно написать текст - пишетеP.s. могу также наполнять сайты
Я против войны в Украине!