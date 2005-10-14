antonkaluta

Основная работа - написания текстов. Темы:любые. Также занимаюсь наполнением сайтов, созданием презентаций

Пишу тексты. Темы:любые. Плюсы моих текстов - знаю как их писать грамотно. Если вам нужен текст для людей с возрастом 12 - 28, то тут я как рыба в воде.

Цена и время зависят от объема и сложности темы. Готов к работе

Если нужно написать текст - пишетеP.s. могу также наполнять сайты