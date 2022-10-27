antoschyk_e

Евгений Антощук antoschyk_e

 
38 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайн интерьера

АНТОЩУК ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

архитектор, дизайнер интерьеров

тел.: +38(066) 388 95 22, +38(098) 848 04 56

e-mail: [email protected]

https://www.instagram.com/antoshchuk.design/

Выполнение  и разработка дизайна  и декорирования интерьера жилых и общественных помещений.

﻿Авторский надзор, подбор и комплектацию мебелью, освещением и пр.

﻿Вы  можете быть уверенны - самые смелые ваши идеи и мечты будут воплощены. 

В сжатые сроки подберем соответствующие решения, и выполним необходимый объем работ.

Портфолио
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Ландшафтный дизайн
нет отзывов
от $1000
от 15 дней
#156
Архитектура зданий
нет отзывов
от $300
от 10 дней
#386
Чертежи и Схемы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#537
Интерьеры и Экстерьеры
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от $15
от 10 дней
#926
3D-графика
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от $10
от 2 дней
#1066