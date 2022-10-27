Дизайн интерьера

АНТОЩУК ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

архитектор, дизайнер интерьеров

тел.: +38(066) 388 95 22, +38(098) 848 04 56

e-mail: [email protected]

https://www.instagram.com/antoshchuk.design/

Выполнение и разработка дизайна и декорирования интерьера жилых и общественных помещений.

﻿Авторский надзор, подбор и комплектацию мебелью, освещением и пр.

﻿Вы можете быть уверенны - самые смелые ваши идеи и мечты будут воплощены.

В сжатые сроки подберем соответствующие решения, и выполним необходимый объем работ.