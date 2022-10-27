Дизайн интерьера
АНТОЩУК ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
архитектор, дизайнер интерьеров
тел.: +38(066) 388 95 22, +38(098) 848 04 56
e-mail: [email protected]
https://www.instagram.com/antoshchuk.design/
Выполнение и разработка дизайна и декорирования интерьера жилых и общественных помещений.
Авторский надзор, подбор и комплектацию мебелью, освещением и пр.
Вы можете быть уверенны - самые смелые ваши идеи и мечты будут воплощены.
В сжатые сроки подберем соответствующие решения, и выполним необходимый объем работ.
Портфолио
- Салон122 просмотра
- Дизайн салона144 просмотра
- Дизайн офиса137 просмотров
- Дизайн кухни-гостиной169 просмотров
- Дизайн спальни116 просмотров
- Дизайн гостевого санузла95 просмотров
- Дизайн Ванной с душевой85 просмотров
- Дизайн гардеробной при спальне83 просмотра
- Дизайн гардеробной73 просмотра
- Дизайн холла99 просмотров
- Дизайн кабинета77 просмотров
- Дизайн спальни с санузлом88 просмотров
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