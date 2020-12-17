antvu

Антон antvu

 
37 летУкраина/Одесса
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб дизайнер, UI/UX, брендинг

Здраствуйте!

Меня зовут Антон - опытный веб-дизайнер и арт-директор.  Буду рад воплотить ваши идеи в продающий и сочный дизайн.

Портфолио

За плечами 7 лет опыта, из которых последние три года работаю только на фрилансе. За это время выработал четкие принципы:

  • Всегда на связи так как большинство заказчиков из других часовых поясов
  • Всегда довожу проект до конца
  • Не делаю работы ниже уровнем, чем в портфолио
  • 80% моих заказчиков становятся партнерами
  • Горжусь проектами, которые делаю
Нужно для заказа:

— Бриф на дизайн (При обращении ко мне я дам вам файл, в котором нужно будет заполнить важные для начала работы пункты. Это займет несколько минут вашего времени, и даст глубокое понимание вашей задачи.

Сопровождаю проект после завершения дизайна и бесплатно консультирую при возникающих вопросах.

Способы оплаты:

- Безопасный платеж

- ПриватБанк

- Payoneer

Давайте сделаем классный дизайн вместе!

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