Веб дизайнер, UI/UX, брендинг
Здраствуйте!
Меня зовут Антон - опытный веб-дизайнер и арт-директор. Буду рад воплотить ваши идеи в продающий и сочный дизайн.
За плечами 7 лет опыта, из которых последние три года работаю только на фрилансе. За это время выработал четкие принципы:
- Всегда на связи так как большинство заказчиков из других часовых поясов
- Всегда довожу проект до конца
- Не делаю работы ниже уровнем, чем в портфолио
- 80% моих заказчиков становятся партнерами
- Горжусь проектами, которые делаю
— Бриф на дизайн (При обращении ко мне я дам вам файл, в котором нужно будет заполнить важные для начала работы пункты. Это займет несколько минут вашего времени, и даст глубокое понимание вашей задачи. Сопровождаю проект после завершения дизайна и бесплатно консультирую при возникающих вопросах.
Способы оплаты:
- Безопасный платеж
- ПриватБанк
- Payoneer
Давайте сделаем классный дизайн вместе!
Портфолио
- Веб дизайн364 просмотра
- Дизайн сайта для маркетингового агенства207 просмотров
- Веб дизайн для маркетингового агенства179 просмотров
- Complete branding and designing144 просмотра
- Иллюстрации для разработчиков112 просмотров
- Логотипы124 просмотра
- Concepts for PM68 просмотров
- Дизайн лендинга для партнера88 просмотров
- Логотип Juicers+ Blenders123 просмотра
- Веб баннера для партнеров121 просмотр
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