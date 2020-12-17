Веб дизайнер, UI/UX, брендинг

Здраствуйте!

Меня зовут Антон - опытный веб-дизайнер и арт-директор. Буду рад воплотить ваши идеи в продающий и сочный дизайн.

Портфолио

За плечами 7 лет опыта, из которых последние три года работаю только на фрилансе. За это время выработал четкие принципы:

Всегда на связи так как большинство заказчиков из других часовых поясов

Всегда довожу проект до конца

Не делаю работы ниже уровнем, чем в портфолио

80% моих заказчиков становятся партнерами

Горжусь проектами, которые делаю

Нужно для заказа:

Сопровождаю проект после завершения дизайна и бесплатно консультирую при возникающих вопросах.

Способы оплаты:

- Безопасный платеж

- ПриватБанк

- Payoneer

Давайте сделаем классный дизайн вместе!