anufrievmxm

Веб-программирование, сайты, парсинг, лендинги, чат-боты

Здравствуйте!

Я студент, мне 20 лет, живу разработкой, активно развиваюсь в сфере Python Backend и очень люблю это дело. Работаю преимущественно над разработкой веб-приложений и сайтов (лендингов, одностраничников в том числе), берусь как за маленькие задачи, так и за крупные проекты. Также занимаюсь написанием скриптов для парсинга сайтов и написанием различных чат-ботов (Twitch, Telegram).

Услуги:

Разработка сайтов, лендингов, интернет-магазинов

Парсинг

Разработка чат-ботов для Telegram, Twitch, Discord

Работа с базами данных SQL

Инструменты:

Python 3

Django Framework

Django Rest Framework

MySQL, PostgreSQL, SQLite 3

HTML5, CSS3, Bootstrap

Git, GitHub

Я заинтересован в том, чтобы принести ПОЛЬЗУ Вам и Вашему бизнесу

Решение бизнес-задач и проблем заказчика является моим главным приоритетом в работе, поскольку только так я сам получаю удовольствие и бесценный опыт от того, что делаю. Если у меня получается тем или иным образом облегчить жизнь закачзику или его клиентам, я понимаю, что мои усилия не прошли зря.

Внимательно читаю и анализирую Ваше задание прежде чем откликнуться на него, чтобы попусту не тратить наше общее время. Стараюсь сразу уточнять все детали и обговаривать сроки выполнения работ, по возможности делаю собственные предложения по улучшению конечного результата. Если вдруг понимаю, что не успеваю в срок, предупрежу Вас об этом как можно раньше.

Все правки бесплатные!

Если Вы что-то хотите поправить - пишите, я все сделаю. Это совершенно нормальный рабочий момент, за который не требую дополнительной платы.

Примеры работ: