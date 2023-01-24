anufrievmxm

Здравствуйте!
Я студент, мне 20 лет, живу разработкой, активно развиваюсь в сфере Python Backend и очень люблю это дело. Работаю преимущественно над разработкой веб-приложений и сайтов (лендингов, одностраничников в том числе), берусь как за маленькие задачи, так и за крупные проекты. Также занимаюсь написанием скриптов для парсинга сайтов и написанием различных чат-ботов (Twitch, Telegram).
Услуги:
Разработка сайтов, лендингов, интернет-магазинов
Парсинг
Разработка чат-ботов для Telegram, Twitch, Discord
Работа с базами данных SQL
Инструменты:
Python 3
Django Framework
Django Rest Framework
MySQL, PostgreSQL, SQLite 3
HTML5, CSS3, Bootstrap
Git, GitHub
Я заинтересован в том, чтобы принести ПОЛЬЗУ Вам и Вашему бизнесу
Решение бизнес-задач и проблем заказчика является моим главным приоритетом в работе, поскольку только так я сам получаю удовольствие и бесценный опыт от того, что делаю. Если у меня получается тем или иным образом облегчить жизнь закачзику или его клиентам, я понимаю, что мои усилия не прошли зря.
Внимательно читаю и анализирую Ваше задание прежде чем откликнуться на него, чтобы попусту не тратить наше общее время. Стараюсь сразу уточнять все детали и обговаривать сроки выполнения работ, по возможности делаю собственные предложения по улучшению конечного результата. Если вдруг понимаю, что не успеваю в срок, предупрежу Вас об этом как можно раньше.
Все правки бесплатные!
Если Вы что-то хотите поправить - пишите, я все сделаю. Это совершенно нормальный рабочий момент, за который не требую дополнительной платы.
Примеры работ:
Социальная сеть — аналог популярных социальных сетей
Парсер сайта АЗС — парсер для отслеживания динамики цен на заправку в реальном времени по всем АЗС в городе
Чат-бот Twitch — асинхронный бот, который всячески взаимодействует в чате с аудиторией Твич-канала