Веб-дизайн, дизайн, текста, а так же контент-менеджер.

Приветствую, меня зовут Аня и я люблю творить ;) Создаю дизайны, пишу текста.

Так же имею образование психолога, что помогает создавать дизайны опираясь на новизну и современные маркетинговые уловки различных типов аудитории на разный продукт контента. ( Использую НЛП при создании маркетинговых дизайнов )

За основу своих работ использую базу новейших американских маркетинговых методик, которые активно пользуются популярностью среди крупных компаний международного рынка, в особенности Канадского и стран северной Америки, а так же Великобритании.

Люблю фотографию, работаю контент-менеджером.

Прислушаюсь ко всем вашим пожеланиям

Работаю на результат.