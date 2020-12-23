Веб-дизайн, дизайн, текста, а так же контент-менеджер.
Приветствую, меня зовут Аня и я люблю творить ;) Создаю дизайны, пишу текста.
Так же имею образование психолога, что помогает создавать дизайны опираясь на новизну и современные маркетинговые уловки различных типов аудитории на разный продукт контента. (
Использую НЛП при создании маркетинговых дизайнов)
За основу своих работ использую базу новейших американских маркетинговых методик, которые активно пользуются популярностью среди крупных компаний международного рынка, в особенности Канадского и стран северной Америки, а так же Великобритании.
Люблю фотографию, работаю контент-менеджером.
Прислушаюсь ко всем вашим пожеланиям
Работаю на результат.
Портфолио
- Скетч веб-сайта по продажам чая.59 просмотров