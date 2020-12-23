anutichec

Анна anutichec

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Веб-дизайн, дизайн, текста, а так же контент-менеджер.

Приветствую, меня зовут Аня и я люблю творить ;) Создаю дизайны, пишу текста.

Так же имею образование психолога, что помогает создавать дизайны опираясь на новизну и современные маркетинговые уловки различных типов аудитории на разный продукт контента. (Использую НЛП при создании маркетинговых дизайнов)

За основу своих работ использую базу новейших американских маркетинговых методик, которые активно пользуются популярностью среди крупных компаний международного рынка, в особенности Канадского и стран северной Америки, а так же Великобритании.

Люблю фотографию, работаю контент-менеджером.

Прислушаюсь ко всем вашим пожеланиям

Работаю на результат.

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