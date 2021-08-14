Диджитал и моушн дизайнер

Занимаюсь в сфере моушн-дизайна и графики 4 года. Отлично владею основными программами пакета Adobe, в особенности, After Effects.

— Уверенные навыки ротоскопирования: использую инструменты Mask, Rotobrush и плагин Mocha AE.

— Клин-ап: умею удалять как статичные объекты из кадра, так и объекты в движении.

— Кеинг: большой опыт в работе с хромакеем.

— 2D анимация: анимирую персонажей, используя инструмент Puppet Tool и плагин Duik.

— 3D в AE: умею добавлять 3D объекты в программу и работать с 3D камерами.

— Цветокоррекция: работа с инструментом Lumetri Color.

Помимо этого, я работаю с 3D графикой в софтах Maya, Blender, Zbrush и Unreal Engine.

Визуализация, работа с шейдерами, волосами и симуляциями в Blender: в этой программе я рендерю готовые композиции, настраивая фотореалистичный свет, материалы и hdri, создаю шерсть и волосы, создаю реалистичные лица в 3D, используя плагин Facebuilder, умею производить базовые физические симуляции (вода, дым, rigid и soft body, cloth).

Я занимаюсь диджитал артом, используя готовые 3D ассеты, и публикую работы на своей инстаграм странице: https://www.instagram.com/anvark01/

Анимация в Maya: создаю персонажную анимацию, используя, в основном, риг из Mixamo (также есть опыт риггинга в Maya), добавляя blendshape анимацию для создания мимики лица.

Скульптинг в Zbrush: создаю фантастических персонажей, только учусь созданию реалистичной анатомии людей.

Создание игр и синематиков в игровом движке Unreal Engine: умею проектировать простые игры (платформеры, мобилки), занимаюсь созданием синематиков (работа с камерами и анимацией персонажей).

Портфолио со всеми работами: https://drive.google.com/drive/folders/1Lnn53Xj1tRPNlucfH0myWSm-XupCayTw?usp=sharing