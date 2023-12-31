Я графический дизайнер в сфере 2D графике. Обладаю навыками и умением работать в графических редакторах: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, CorelDRAW, онлайн редактор Canva.

Опыт: С 2019 года работаю как частный дизайнер, исполняя работы удаленно в качестве фрилансера.

Навыки: Инфографика для маркетплейсов.

Обтравка объектов, удаление или замена фона, создание тени и другая предметная обработка.

Подготовка (фотографирование, кадрирование, обтравка, цветокоррекция и др.) товаров для размещения на

интернет-магазинах.

Создание визиток, буклетов. Создание логотипов, редизайн логотипов.

Перевод растровых изображений в векторные.

Создание рекламных баннеров.

Цветокоррекция фотографии.

Личные качества: креативность, быстрая обучаемость, ответственность, аккуратность, внимателен к мелочам.

Папка на drive google с моими работами.

https://drive.google.com/drive/folders/1z4WV1p4NNLVA_zgJmgFX1iIz9jY-nopD

Папка на drive google с моими контактами.

https://docs.google.com/document/d/1vMD5o7HNA9Xd8-QGgb0nCUSevgLhKehLX75w6RblOyk/edit