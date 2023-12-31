anvirg-2014

Руслан anvirg-2014

 
48 летУкраина/Николаев
2 года на фриланс-бирже
Был
7 часов назад

Я графический дизайнер в сфере 2D графике. Обладаю навыками и умением работать в графических редакторах: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, CorelDRAW, онлайн редактор Canva.

Опыт: С 2019 года работаю как частный дизайнер, исполняя работы удаленно в качестве фрилансера.

Навыки: Инфографика для маркетплейсов.

              Обтравка объектов, удаление или замена фона, создание тени и другая предметная обработка.

              Подготовка (фотографирование, кадрирование, обтравка, цветокоррекция и др.) товаров для размещения на

              интернет-магазинах.

              Создание визиток, буклетов. Создание логотипов, редизайн логотипов.

              Перевод растровых изображений в векторные.

              Создание рекламных баннеров.

              Цветокоррекция фотографии.

Личные качества: креативность, быстрая обучаемость, ответственность, аккуратность, внимателен к мелочам.

 Папка на drive google с моими работами. 

 https://drive.google.com/drive/folders/1z4WV1p4NNLVA_zgJmgFX1iIz9jY-nopD

Папка на drive google с моими контактами. 

 https://docs.google.com/document/d/1vMD5o7HNA9Xd8-QGgb0nCUSevgLhKehLX75w6RblOyk/edit

CorelDRAWIllustratorPhotoshop
Портфолио
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