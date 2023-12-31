Я графический дизайнер в сфере 2D графике. Обладаю навыками и умением работать в графических редакторах: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, CorelDRAW, онлайн редактор Canva.
Опыт: С 2019 года работаю как частный дизайнер, исполняя работы удаленно в качестве фрилансера.
Навыки: Инфографика для маркетплейсов.
Обтравка объектов, удаление или замена фона, создание тени и другая предметная обработка.
Подготовка (фотографирование, кадрирование, обтравка, цветокоррекция и др.) товаров для размещения на
интернет-магазинах.
Создание визиток, буклетов. Создание логотипов, редизайн логотипов.
Перевод растровых изображений в векторные.
Создание рекламных баннеров.
Цветокоррекция фотографии.
Личные качества: креативность, быстрая обучаемость, ответственность, аккуратность, внимателен к мелочам.
Папка на drive google с моими работами.
https://drive.google.com/drive/folders/1z4WV1p4NNLVA_zgJmgFX1iIz9jY-nopD
Папка на drive google с моими контактами.
https://docs.google.com/document/d/1vMD5o7HNA9Xd8-QGgb0nCUSevgLhKehLX75w6RblOyk/edit
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