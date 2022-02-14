Веб-дизайнер / web - disigner
Я веб-дизайнер, 21 год, проектирую landing page. Проходила курсы и развиваюсь в данной сфере. Мои положительные стороны:
* пунктуальность
* ответственность
* коммуникабельность
Вы можете связаться со мной:
Instagram: https://www.instagram.com/pahomova.anya_/?hl=ru
Viber: +79123820111
Telegram: @anya_phmv
mail: pakhomova.anna.ea@ gmail.com
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Портфолио
- Программа ДОБРОGROOP22 просмотра
- Лендинг для салона ногтевого сервиса25 просмотров
- Лендинг для юридической компании/ Landing page24 просмотра
- Лэндинг для компании соков27 просмотров
- Лэндинг для агентства недвижимости16 просмотров