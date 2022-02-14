Веб-дизайнер / web - disigner

Я веб-дизайнер, 21 год, проектирую landing page. Проходила курсы и развиваюсь в данной сфере. Мои положительные стороны:

* пунктуальность

* ответственность

* коммуникабельность

Вы можете связаться со мной:

Instagram: https://www.instagram.com/pahomova.anya_/?hl=ru

Viber: +79123820111

Telegram: @anya_phmv

mail: pakhomova.anna.ea@ gmail.com

VK: https://vk.com/phmv_13a