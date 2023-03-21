Перевод русский-турецкий-украинский-английский

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Город проживания: Караман, Турция

Гражданство: Турция, Украина

Дата роджения: 07.09.1989

Пол: женский

Семейное положение: замужем

Есть дети: да

ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: МНУ им. Сухомлинского, Украина

Год окончания: 2010

Факультет: Истории и права

Кафедра: Правоведенье

Специальность: Юриспруденция

Форма обучения: Заочная

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебное заведение: Курс первичной бухгалтерии halk e?itim merkezi Караман, Турция

Год окончания: 2020

Специальность: Первичная бухгалтерия

Форма обучения: Очная

ОПЫТ РАБОТЫ

Организация: «Лакталис Украина»

Должность: Промоутер

Период работы: 2007-2010

Должностные обязанности: Проведение промоакций, презинтация новой продукции, продажа продукции.

Организация:Салон красоты «Элит»

Должность: стилист

Период работы: 2010-2012

Организация: Молокозавод «Slava s?t»

Должность: Помошник финансового контролера

Период работы: 2020-2022

Должностные обязанности: Ведение первичной бухгалтерии, ввод данных в программу 1с, проведение ежемесячной ревизии склада, составление финансовых отчетов, ежемесячная сверка данных бухгалтери из программы Micro с программой 1с, финансовый анализ расходов, составление недельных отчетов о продажах, составление производственных отчетов, составление презинтаций.

Организация: «Som ambalaj»

Должность: Экспортные продажи

Период работы: 2022- работаю в данное время

Должностные обязанности: Поиск клиентов, рассылка писем с предложениями о сотрудничестве, прием зарубежных заказов, общение с клиентами, перевод документов, проведение переговоров, документальное оформление заказов, контроль производства на всех этапах до отгрузки, поиск логистики, отправка груза.

Языки: Русский-продвинутый (носитель), Украинский - продвинутый (носитель), Английский-средний (письменный и устный), Турецкий-продвинутый (письменный и устный).

Дополнительно: Microsoft Office , 1с, Micro, SAP (начальный уровень).