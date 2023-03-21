ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Город проживания: Караман, Турция
Гражданство: Турция, Украина
Дата роджения: 07.09.1989
Пол: женский
Семейное положение: замужем
Есть дети: да
ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: МНУ им. Сухомлинского, Украина
Год окончания: 2010
Факультет: Истории и права
Кафедра: Правоведенье
Специальность: Юриспруденция
Форма обучения: Заочная
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебное заведение: Курс первичной бухгалтерии halk e?itim merkezi Караман, Турция
Год окончания: 2020
Специальность: Первичная бухгалтерия
Форма обучения: Очная
ОПЫТ РАБОТЫ
Организация: «Лакталис Украина»
Должность: Промоутер
Период работы: 2007-2010
Должностные обязанности: Проведение промоакций, презинтация новой продукции, продажа продукции.
Организация:Салон красоты «Элит»
Должность: стилист
Период работы: 2010-2012
Организация: Молокозавод «Slava s?t»
Должность: Помошник финансового контролера
Период работы: 2020-2022
Должностные обязанности: Ведение первичной бухгалтерии, ввод данных в программу 1с, проведение ежемесячной ревизии склада, составление финансовых отчетов, ежемесячная сверка данных бухгалтери из программы Micro с программой 1с, финансовый анализ расходов, составление недельных отчетов о продажах, составление производственных отчетов, составление презинтаций.
Организация: «Som ambalaj»
Должность: Экспортные продажи
Период работы: 2022- работаю в данное время
Должностные обязанности: Поиск клиентов, рассылка писем с предложениями о сотрудничестве, прием зарубежных заказов, общение с клиентами, перевод документов, проведение переговоров, документальное оформление заказов, контроль производства на всех этапах до отгрузки, поиск логистики, отправка груза.
Языки: Русский-продвинутый (носитель), Украинский - продвинутый (носитель), Английский-средний (письменный и устный), Турецкий-продвинутый (письменный и устный).
Дополнительно: Microsoft Office , 1с, Micro, SAP (начальный уровень).
- Перевод Русский Турецкий договор9 просмотров