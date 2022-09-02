Веб-дизайнер

Всем привет! Меня зовут Аня и я занимаюсь веб-дизайном и графическим. Занимаю разработкой лендингов, интернет-магазинов, афиш и баннеров.

Из моих навыков:

- Уверенное знание Figma;

- Отличное знание Adobe Photoshop;

- Высокий уровень насмотренности;

- Постоянное изучение новых материалов, подбор нужного контента;

- Умение вытаскивать смыслы и структурировать их по сайту;

- Соблюдение дедлайна.

Мои контакты для связи:

Телеграмм: @Fedorovich_A

ВКонтакте: https://vk.com/id204018990

E-mail: [email protected]