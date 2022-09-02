Веб-дизайнер
Всем привет! Меня зовут Аня и я занимаюсь веб-дизайном и графическим. Занимаю разработкой лендингов, интернет-магазинов, афиш и баннеров.
Из моих навыков:
- Уверенное знание Figma;
- Отличное знание Adobe Photoshop;
- Высокий уровень насмотренности;
- Постоянное изучение новых материалов, подбор нужного контента;
- Умение вытаскивать смыслы и структурировать их по сайту;
- Соблюдение дедлайна.
Мои контакты для связи:
Телеграмм: @Fedorovich_A
ВКонтакте: https://vk.com/id204018990
E-mail: [email protected]
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Портфолио
- Лендинг для музыкального фестиваля33 просмотра
- Дизайн интернет-магазина38 просмотров
- Лендинг для фотографа42 просмотра