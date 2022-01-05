Веб-дизайнер
Меня зовут Анна и я сертифицированный веб-дизайнер.
Создаю лендинги, многостраничные сайты, сайты-визитки под ключ,.
Так же занимаюсь дизайном визиток, баннеров и рекламных креативов для публикаций и сторис
В положенные сроки сделаю продающий и визуально красивый сайт для любой целевой аудитории.
Ответственно подхожу к работе
Учитываю все пожелания клиента
Портфолио
- Разработка лендинга для маркетингового агенства38 просмотров
- Разработка лендинга для курса41 просмотр
- Разработка лендинга для курса по Тик Току37 просмотров
- Разработка лендинга для школы французского языка53 просмотра
- Разработка лендинга для студии дизайна интерьера39 просмотров
- Рекламные креативы для магазина косметики32 просмотра
- Рекламные креативы для службы доставки пиццы31 просмотр