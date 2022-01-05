Веб-дизайнер

Меня зовут Анна и я сертифицированный веб-дизайнер.

Создаю лендинги, многостраничные сайты, сайты-визитки под ключ,.

Так же занимаюсь дизайном визиток, баннеров и рекламных креативов для публикаций и сторис

В положенные сроки сделаю продающий и визуально красивый сайт для любой целевой аудитории.

Ответственно подхожу к работе

Учитываю все пожелания клиента