anyamogireva

Архитектура, разработка планировочных решений и перепланировок, оформление планов, создание мудбордов, дизайн фасадов, создание иллюстраций

Я учусь на старшем курсе в НИУ МГСУ по

специальности "Архитектура", неоднократно разрабатывала планировки жилых зданий и в ходе обучения, и в ходе выполнения небольших проектов, которые я делала частным лицам. Предоставлю эскизные предложения с учетом всех норм и требований по инсоляции помещений.

Уверенно владею SketchUp, ArchiCAD, AutoCAD, Adobe Photoshop, InDesign. Есть опыт в составлении пояснительной записки к стадии П раздела АР.

Окончила художественную школу, в ходе обучения в университете прошла курс живописи и рисунка, посещала курсы в Академии живописи и изящных искусств С.Н. Андрияки.

Разрабатывала логотипы, рисовала картины и иллюстрации на заказ.