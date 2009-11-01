PHP, CSS, XHTML, JavaScript, Delphi, jQuery
Программирование и верстка:
Сертификаты: http://www.certifications.ru/publicresults.php?uid =114212
Работа с CMS: Danneo, Битрикс, Drupal, Wordpress
Интересны нетривиальные проекты
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$35
0 баллов
14 лет назад
1. Полностью с задачей не справился ни в назначенный срок, ни в дополнительное время. 2. Из списка задач выполнил самые легкие пункты, не требующие много времени на исполнение (при этом см. пункт 1). 3. Есть подозрение, что взялся за проект, не обладая нужными навыками (хотя утверждал, что имеет необходимый опыт).