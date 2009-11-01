1. Полностью с задачей не справился ни в назначенный срок, ни в дополнительное время. 2. Из списка задач выполнил самые легкие пункты, не требующие много времени на исполнение (при этом см. пункт 1). 3. Есть подозрение, что взялся за проект, не обладая нужными навыками (хотя утверждал, что имеет необходимый опыт).