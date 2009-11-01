anyx

Александр Клименков anyx

 
37 летРоссия/Оренбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
PHP, CSS, XHTML, JavaScript, Delphi, jQuery

Программирование и верстка:

www.sevenet.ru

www.russkiygradus.ru

www.rielco.ru

www.orenhouse.ru

www.glonass.p56.su

www.facet56.ru

www.vedi.p56.su

Сертификаты: http://www.certifications.ru/publicresults.php?uid =114212

Работа с CMS: Danneo, Битрикс, Drupal, Wordpress

Интересны нетривиальные проекты

PHPJavascriptWordPressCSSDelphiDrupaljQueryБитрикс
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Отзывы заказчиков
yurg
Yurg 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
20 отзывов(-2)
$35
0 баллов
14 лет назад
Исправить ошибки в верстке темы для Drupal
1. Полностью с задачей не справился ни в назначенный срок, ни в дополнительное время. 2. Из списка задач выполнил самые легкие пункты, не требующие много времени на исполнение (при этом см. пункт 1). 3. Есть подозрение, что взялся за проект, не обладая нужными навыками (хотя утверждал, что имеет необходимый опыт).