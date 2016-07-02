Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь профессиональным Web дизайном. На фрилансе с 2015 года.
Я готов предложить вам услуги по разработке Дизайна сайта, Landing page, различных интерфейсов, баннеров, иконок, логотипов, а так же оформление социальных сетей.
От себя я могу гарантировать индивидуальный подход, внимательность к пожеланиям и критике. А так же соблюдение установленных сроков.
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Я работаю по простому и понятному алгоритму:
Идея, осмысленность - фундамент => Макет, эскиз - подтверждение => Кропотливая реализация - критика =>
=> Оплата исходников - обмен => Готовый результат - отзыв ^_^
К каждой работе я прилагаю максимальное усилие и ориентир как на пожелания, так и на новые тренды текущего года.
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Мои контакты:
website: http://ao-dima.ru/
e-mail: [email protected]
skype: ao-dima
Всегда на связи, Web Designer - Dmitry Aleksenko.
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