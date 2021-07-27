⚛️ Разработка на ReactJS и NodeJS

Привет! Меня зовут Андрей и я фронтенд разработчик из Москвы. Постоянно развиваюсь и никогда не откажусь от возможности поработать над классным проектом.

﻿Порядок работы

Работаю по предоплате 40%. Все правки и пожелания сделаю бесплатно.

﻿Как связаться

Есть вопросы? Без проблем созвонимся и обсудим детали!

 Telegram - @aopanasenko

✉️ Email - [email protected]

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