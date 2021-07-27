⚛️ Разработка на ReactJS и NodeJS
Привет! Меня зовут Андрей и я фронтенд разработчик из Москвы. Постоянно развиваюсь и никогда не откажусь от возможности поработать над классным проектом.
Порядок работыРаботаю по предоплате 40%. Все правки и пожелания сделаю бесплатно.
Как связатьсяЕсть вопросы? Без проблем созвонимся и обсудим детали!
Telegram - @aopanasenko
✉️ Email - [email protected]
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Портфолио
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