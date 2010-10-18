apetape

Максимин Максим apetape

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Помощник дизайнера, удаленно

    Нужен человек с креативным мышлением и чувством стиля. Ориентироваться в трендах веб-дизайна «нашего» и «западного. Уверенная работа с сетками и графикой (навыки тех.дизайна приветствуются). Умение работать по срокам. Задачи: Внутренние страницы по готовой стилистике и ...

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощник дизайнера, удаленно

    Нужен человек с креативным мышлением и чувством стиля. Ориентироваться в трендах веб-дизайна «нашего» и «западного. Уверенная работа с сетками и графикой (навыки тех.дизайна приветствуются). Умение работать по срокам. Задачи: Внутренние страницы по готовой стилистике и ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помошник дизайнера, удаленно

    Нужен человек с креативным мышлением и чувством стиля. Ориентироваться в трендах веб-дизайна "нашего" и "западного. Уверенная работа с сетками и графикой (навыки тех.дизайна приветствуются). Умение работать по срокам. Задачи: Внутренние страницы по готовой стилистике и ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка простого дизайна

    $50

    Дизайн простой, минимум элементов но суть в то что есть обычная версия и версия для смартфонов. Прикладываю картинки, думаю, так будет понятнее. https://www.dropbox.com/sh/vn2n812v49493jy/_2Tlxa4ONW Положение меню и контента – 1000-1200 пикселей. В Галерее все элементы резиновые (прижимаются ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Веб-дизайнер высокого уровня

    $2500

    Удаленная, попроектная работа в команде других веб-дизайнеров. Общение с коллегами, которые всегда подскажут и по-доброму покртикуют макет. Интересне проекты, стомость макетов – от 100$ и выше, в зависимости от сложности и колчества страниц.

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Нужен дизайн сайта для магазина мягких игрушек. Минималистичный, но с элементами сказки и красоты. Главная + 2 внутренних. Исполнителю предоставится прототип сайта и подробности по дизайну. Бюджет - 100$

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер сайтов

    $1000

    Ищу дизайнера сайтов, с хорошим уровнем для постоянной работы. Желательно, что б кандидат был из Киева, но не обязательно. Работы много. Примерная стоимость одного макета 100-150$. В среднем 5-8 дизайнов в месяц. Можно и больше, если потяните.

    Дизайн сайтов40 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист в офис. Киев.

    Ищем программиста в Киеве, на постоянной основе, для работы в офисе. Требования – верстка, css, php, java script желательно ajax и flash. Желательно иметь свою СMS или что-то в этом роде. ЗП от 500$ Офис на Левобережке, ...

    PHPCSSAjaxFlashJava
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад