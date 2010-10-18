Ищу дизайнера сайтов, с хорошим уровнем для постоянной работы. Желательно, что б кандидат был из Киева, но не обязательно. Работы много. Примерная стоимость одного макета 100-150$. В среднем 5-8 дизайнов в месяц. Можно и больше, если потяните.