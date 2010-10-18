Нужен человек с креативным мышлением и чувством стиля. Ориентироваться в трендах веб-дизайна «нашего» и «западного. Уверенная работа с сетками и графикой (навыки тех.дизайна приветствуются). Умение работать по срокам. Задачи: Внутренние страницы по готовой стилистике и ...
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен человек с креативным мышлением и чувством стиля. Ориентироваться в трендах веб-дизайна «нашего» и «западного. Уверенная работа с сетками и графикой (навыки тех.дизайна приветствуются). Умение работать по срокам. Задачи: Внутренние страницы по готовой стилистике и ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен человек с креативным мышлением и чувством стиля. Ориентироваться в трендах веб-дизайна "нашего" и "западного. Уверенная работа с сетками и графикой (навыки тех.дизайна приветствуются). Умение работать по срокам. Задачи: Внутренние страницы по готовой стилистике и ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Дизайн простой, минимум элементов но суть в то что есть обычная версия и версия для смартфонов. Прикладываю картинки, думаю, так будет понятнее. https://www.dropbox.com/sh/vn2n812v49493jy/_2Tlxa4ONW Положение меню и контента – 1000-1200 пикселей. В Галерее все элементы резиновые (прижимаются ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
Удаленная, попроектная работа в команде других веб-дизайнеров. Общение с коллегами, которые всегда подскажут и по-доброму покртикуют макет. Интересне проекты, стомость макетов – от 100$ и выше, в зависимости от сложности и колчества страниц.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
А точнее, изменить только вывод всех постов. На вот такую плавающую сетку http://theme.wordpress.com/themes/imbalance2/ Очень срочно! 20$ (webmoney / приватбанк)Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Нужен дизайн сайта для магазина мягких игрушек. Минималистичный, но с элементами сказки и красоты. Главная + 2 внутренних. Исполнителю предоставится прототип сайта и подробности по дизайну. Бюджет - 100$Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Ищу дизайнера сайтов, с хорошим уровнем для постоянной работы. Желательно, что б кандидат был из Киева, но не обязательно. Работы много. Примерная стоимость одного макета 100-150$. В среднем 5-8 дизайнов в месяц. Можно и больше, если потяните.Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищем программиста в Киеве, на постоянной основе, для работы в офисе. Требования – верстка, css, php, java script желательно ajax и flash. Желательно иметь свою СMS или что-то в этом роде. ЗП от 500$ Офис на Левобережке, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад