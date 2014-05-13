apm1207

Владимир Никишин apm1207

 
46 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Архитектор

Архитектор, услуги в области архитектурного проектирования и дизайна: проекты индивидуальных жилых домов, коттеджей, загородных домов ,таунхаусов, офисных и жилых зданий, продажа готовых проектов коттеджей, эскизные проекты особняков и вилл, рабочая документация для строительства коттеджа, разработка паспорта отделки фасадов, строительство и ремонт

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $20
от 7 дней
#961
3D-графика
нет отзывов
от $100
от 2 дней
#1628