Архитектор

Архитектор, услуги в области архитектурного проектирования и дизайна: проекты индивидуальных жилых домов, коттеджей, загородных домов ,таунхаусов, офисных и жилых зданий, продажа готовых проектов коттеджей, эскизные проекты особняков и вилл, рабочая документация для строительства коттеджа, разработка паспорта отделки фасадов, строительство и ремонт