Приветствую! Графический дизайн, иллюстрации и копирайтинг - это то, за чем Вы можете ко мне обратиться!

﻿ Давайте я расскажу почему Вам стоит выбрать именно мою кандидатуру:

Гарантированно ответственный подход к работе. Я ищу опыт, поэтому я полностью заинтересована в наилучшем качестве выполнения своей работы.

Я ищу опыт, поэтому я полностью заинтересована в наилучшем качестве выполнения своей работы. Я всегда на связи. Вы можете не беспокоиться, что я пропаду в самый неподходящий момент.

Вы можете не беспокоиться, что я пропаду в самый неподходящий момент. Я стараюсь в 2 раза больше. У меня сравнительно небольшое количество опыта, но это означает лишь то, что я выкладываюсь на максимум.

У меня сравнительно небольшое количество опыта, но это означает лишь то, что я выкладываюсь на максимум. Визуальный результат. Мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому я сделаю все эстетично и грамотно.

Мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому я сделаю все эстетично и грамотно. Я ценю Ваше и своё время. Я гарантирую вам снижение цены за выполненную работу в том случае, если она не будет готова в оговорённые сроки.

Я гарантирую вам снижение цены за выполненную работу в том случае, если она не будет готова в оговорённые сроки. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, то я обещаю вносить правки.

Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, то я обещаю вносить правки. Низкая цена. В первую очередь мне важен опыт, поэтому я возьмусь за работу по цене ниже рыночной.

Векторные иллюстрации, выполненные в Adobe Illustrator.

Растровые иллюстрации/рисунки, выполненные в Adobe Photoshop.

Копирайтинг/рерайтинг.

Контент для соц.сетей

Иконки для сайтов.

В моем портфолио Вы можете ознакомиться с примерами моих работ.

Мои контакты:

Теlegram username: @apoliner_la_art

Instagram: apo.liner

email: [email protected]