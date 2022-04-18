Приветствую! Графический дизайн, иллюстрации и копирайтинг - это то, за чем Вы можете ко мне обратиться!
Давайте я расскажу почему Вам стоит выбрать именно мою кандидатуру:
- Гарантированно ответственный подход к работе. Я ищу опыт, поэтому я полностью заинтересована в наилучшем качестве выполнения своей работы.
- Я всегда на связи. Вы можете не беспокоиться, что я пропаду в самый неподходящий момент.
- Я стараюсь в 2 раза больше. У меня сравнительно небольшое количество опыта, но это означает лишь то, что я выкладываюсь на максимум.
- Визуальный результат. Мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому я сделаю все эстетично и грамотно.
- Я ценю Ваше и своё время. Я гарантирую вам снижение цены за выполненную работу в том случае, если она не будет готова в оговорённые сроки.
- Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, то я обещаю вносить правки.
- Низкая цена. В первую очередь мне важен опыт, поэтому я возьмусь за работу по цене ниже рыночной.
- Векторные иллюстрации, выполненные в Adobe Illustrator.
- Растровые иллюстрации/рисунки, выполненные в Adobe Photoshop.
- Копирайтинг/рерайтинг.
- Контент для соц.сетей
- Иконки для сайтов.
Мои контакты:
Теlegram username: @apoliner_la_art
Instagram: apo.liner
email: [email protected]
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Портфолио
- Работа с растром, выполненная в Adobe Illustrator18 просмотров
- Авторский рисунок, выполненный в Adobe Photoshop.45 просмотров
- Авторский рисунок, выполненный в Adobe Photoshop18 просмотров
- Иконки для приложений.16 просмотров
- Пример работы с линиями.13 просмотров
- Авторская работа с демонстрацией навыков16 просмотров
- Иллюстрация, выполненная простыми фигурами.14 просмотров
- Пример работы со шрифтами.35 просмотров
- Иллюстрация, выполненная пером и кривыми Безье.13 просмотров