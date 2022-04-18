apo_liner

Аполинария apo_liner

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Приветствую! Графический дизайн, иллюстрации и копирайтинг - это то, за чем Вы можете ко мне обратиться!

﻿

Давайте я расскажу почему Вам стоит выбрать именно мою кандидатуру:

  • Гарантированно ответственный подход к работе. Я ищу опыт, поэтому я полностью заинтересована в наилучшем качестве выполнения своей работы.
  • Я всегда на связи. Вы можете не беспокоиться, что я пропаду в самый неподходящий момент.
  • Я стараюсь в 2 раза больше. У меня сравнительно небольшое количество опыта, но это означает лишь то, что я выкладываюсь на максимум.
  • Визуальный результат. Мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому я сделаю все эстетично и грамотно.
  • Я ценю Ваше и своё время. Я гарантирую вам снижение цены за выполненную работу в том случае, если она не будет готова в оговорённые сроки.
  • Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, то я обещаю вносить правки.
  • Низкая цена. В первую очередь мне важен опыт, поэтому я возьмусь за работу по цене ниже рыночной.
Виды работы:

  • Векторные иллюстрации, выполненные в Adobe Illustrator.
  • Растровые иллюстрации/рисунки, выполненные в Adobe Photoshop.
  • Копирайтинг/рерайтинг.
  • Контент для соц.сетей
  • Иконки для сайтов.
В моем портфолио Вы можете ознакомиться с примерами моих работ.

Мои контакты:

Теlegram username: @apoliner_la_art

Instagram: apo.liner

email: [email protected]

Портфолио

Показать больше работ