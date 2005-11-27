Нужно написать обменник с партнёрской программой.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется программист для написания Инвестиционной компании. Проект должен быть написан с нуля и под ключ. Требуется не только для одного проекта, а на постоянной основе. Все детали по проекту при личном разговоре. Желательно иметь портфолио. Оплата по договорённости. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Требуется php программист с опытом работы для разработки ПО по Тех. заданию. Приветствуется инициативность, у мение работать в коллективе. Оплата договорная Просьба ко всем оставлять свои координаты: ICQ, Yahoo Либо связываться с нами через яхо: vivatchertkov Приветствуется, чтобы ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется команда програмистов для создания МЛМ проекта, оплата сдельная. Проект будет в себя включать эксклюзивный продукт аналогов в мире которого не существует. Было принято решение продвигать его через сеть, т.к. это является на данный момент ...Экономика и Право26 заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Нужен сайт на основе сетевого маркетинга (бинар) с возможность регистрации, доступа в свой офиса.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт18 лет назад
- $10
Надо раскрутить сайт и довести до посещаемости мин 1000-1500 чел. в день http://www.platinum.kgПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт18 лет назад