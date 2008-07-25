Очень хороший исполнитель,хочю отметить след факторы исполнения проэкта 1)качество работы на вышем уровне 2)чтение сроков 3)адекватность в обшений 4)приятный ценовой диапозон и многодругих позитивных моментов которые каждый заказчик имея дело с APTistry (aptistry) должен получить лично. P.s.Рекомендую!!!