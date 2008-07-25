aptistry

Гость aptistry

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$25
10 баллов
15 лет назад
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Очень хороший исполнитель,хочю отметить след факторы исполнения проэкта 1)качество работы на вышем уровне 2)чтение сроков 3)адекватность в обшений 4)приятный ценовой диапозон и многодругих позитивных моментов которые каждый заказчик имея дело с APTistry (aptistry) должен получить лично. P.s.Рекомендую!!!
Дал четкое задание, оплатил сразу после выполнения. Ставлю 10 баллов.
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