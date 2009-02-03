aqua-web

Алексей Горин aqua-web

 
50 летУкраина/Полтава
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Веб-студио. Решения любой сложности, европейское качество

ООО "Аква-вебстудио".

- Серьезные проекты с 2003 года.

- Много работ в Европе.

- Своя CMS Exolog.

- Свои сервера в Европе

- корпоративные сайты

- медиа-порталы

- интернет-магазины

- экстранет-системы

- базы данных в интернет

- продвижение и поддержка сайтов

- реклама в интернете

- копирайтинг

- перевод сайтов, языки: английский, украинский, русский

Копирайтинг для сайта
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Отзывы заказчиков
shishkin57
Влад 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
$1300
10 баллов
15 лет назад
Рестайлинг сайта
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