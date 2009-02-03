Веб-студио. Решения любой сложности, европейское качество
ООО "Аква-вебстудио".
- Серьезные проекты с 2003 года.
- Много работ в Европе.
- Своя CMS Exolog.
- Свои сервера в Европе
- корпоративные сайты
- медиа-порталы
- интернет-магазины
- экстранет-системы
- базы данных в интернет
- продвижение и поддержка сайтов
- реклама в интернете
- копирайтинг
- перевод сайтов, языки: английский, украинский, русский
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Отзывы заказчиков
$1300
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!