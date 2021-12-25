arailymamirkulov

Набор текста
Предлагаю услуги по набору текста на дому.
Набор текста включает:
1. Печать текста с отсканированных документов.
2. Печать текста с книжных носителей.
3. Печать текста с изображений.
4. Печать текста с рукописей.
5. Печать текста с аудио и видео.
6. Исправление ошибок и редактирование текста.
Набор текста осуществляется в MS Word Office.
О моих преимуществах:
Компьютерные навыки: Уверенный пользователь ПК/БД (Office программы, Word, Internet...), высокая скорость печати, внимательность, аккуратность, усидчивость, исполнительность, быстро осваиваю незнакомые программы, люблю рутинную работу.