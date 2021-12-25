arailymamirkulov

Арайлым Амиркулова arailymamirkulov

 
36 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Набор текста

Предлагаю услуги по набору текста на дому.

Набор текста включает:

1. Печать текста с отсканированных документов.

2. Печать текста с книжных носителей.

3. Печать текста с изображений.

4. Печать текста с рукописей.

5. Печать текста с аудио и видео.

6. Исправление ошибок и редактирование текста.

Набор текста осуществляется в MS Word Office.

О моих преимуществах:

Компьютерные навыки: Уверенный пользователь ПК/БД (Office программы, Word, Internet...), высокая скорость печати, внимательность, аккуратность, усидчивость, исполнительность, быстро осваиваю незнакомые программы, люблю рутинную работу.