Предоставляю услуги по дизайну - оформление соц сетей, обработка фотографий, превью к вашим видеороликам и не только.
В дизайне около двух лет, люблю свою работу и открыт любому сотрудничеству и интересным заказам!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Обложка мероприятия в инстаграм (3 поста)6 просмотров
- Оформление ТГ5 просмотров
- Пример превью к видео ролику36 просмотров
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
3 года назад
Спасибо за работу, всё сделано быстро, качественно, понравилось с первого раза. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотный, рекомендую!