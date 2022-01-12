arb1t

Кирилл arb1t

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Предоставляю услуги по дизайну - оформление соц сетей, обработка фотографий, превью к вашим видеороликам и не только. 
В дизайне около двух лет, люблю свою работу и открыт любому сотрудничеству и интересным заказам!

Портфолио

Отзывы заказчиков

langalier
Виктор 
51 год
13 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
3 года назад
Необходимо сделать картинку
Спасибо за работу, всё сделано быстро, качественно, понравилось с первого раза. Рекомендую.
Отличный заказчик, грамотный, рекомендую!
Ответный отзыв