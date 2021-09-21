Архитектор/моделировщик/чертежник

Занимаюсь:

- оформлением архитектурных чертежей (добавление в них антуража, стаффажа)

- расстановкой мебели по готовым стенам (планировочное решение)

- визуализацией интерьера и экстерьера по готовым планировкам

- построением 3д моделей

Есть опыт в создании логотипов в программе Illustrator. Могу рассмотреть несложные варианты их исполнения(вектор).

Работала над:

- проектом индивидуального жилого дома

- визуализацией экстерьера уличной беседки

- визуализацией интерьера салона красоты под индивид. заказ

- созданием 3д модели частного дома под заказ

- планировочным решением офиса в г.Ярославль

МОЁ ПОРТФОЛИО: https://drive.google.com/file/d/1piDmK0XYqsDOPF5EJQ_3BmdEU2kasNCE/view?usp=sharing

ГОТОВА ВЗЯТЬСЯ ЗА ВАШ ЗАКАЗ, ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ!

СПАСИБО!