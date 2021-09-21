Занимаюсь:
- оформлением архитектурных чертежей (добавление в них антуража, стаффажа)
- расстановкой мебели по готовым стенам (планировочное решение)
- визуализацией интерьера и экстерьера по готовым планировкам
- построением 3д моделей
Есть опыт в создании логотипов в программе Illustrator. Могу рассмотреть несложные варианты их исполнения(вектор).
Работала над:
- проектом индивидуального жилого дома
- визуализацией экстерьера уличной беседки
- визуализацией интерьера салона красоты под индивид. заказ
- созданием 3д модели частного дома под заказ
- планировочным решением офиса в г.Ярославль
МОЁ ПОРТФОЛИО: https://drive.google.com/file/d/1piDmK0XYqsDOPF5EJQ_3BmdEU2kasNCE/view?usp=sharing
ГОТОВА ВЗЯТЬСЯ ЗА ВАШ ЗАКАЗ, ЛЮБАЯ СЛОЖНОСТЬ!
СПАСИБО!
Портфолио
- Концептуальные коллажи дизайна интерьера43 просмотра
- Разработка 3d моделей и чертежей стеллажей40 просмотров
- Планировка офиса 67кв.м, в г.Ярославль51 просмотр
- 3д визуализация уличной беседки под заказ41 просмотр
- 3д моделирование частного дома под заказ34 просмотра
- Проект индивидуального жилого дома под заказ44 просмотра