ardasher92

Ардашер ardasher92

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Копирайтер, переводчик

Бакалавр и магистр социальной экономики и маркетинга.

Выпускник РЭУ им. Плеханова и НИУ ВШЭ на англоязычных программах.

Стажировался в Нидерландах.

Работал в Эмиратах.

Свободный английский язык (бизнес + техническая сфера).

Работал переводчиком в Торгово-промышленной палате РФ.

Опыт работы в переводах с 2012 года, специализируюсь на переводе и адаптации текста с английского на русский.

Работал в проектах компаний Porsche, Ernst&Young и Beeline.

Портфолио

Переводы
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