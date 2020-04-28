Копирайтер, переводчик
Бакалавр и магистр социальной экономики и маркетинга.
Выпускник РЭУ им. Плеханова и НИУ ВШЭ на англоязычных программах.
Стажировался в Нидерландах.
Работал в Эмиратах.
Свободный английский язык (бизнес + техническая сфера).
Работал переводчиком в Торгово-промышленной палате РФ.
Опыт работы в переводах с 2012 года, специализируюсь на переводе и адаптации текста с английского на русский.
Работал в проектах компаний Porsche, Ernst&Young и Beeline.
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Портфолио
- Переводы в проектах компании Porsche103 просмотра
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