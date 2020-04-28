Копирайтер, переводчик

Бакалавр и магистр социальной экономики и маркетинга.

Выпускник РЭУ им. Плеханова и НИУ ВШЭ на англоязычных программах.

Стажировался в Нидерландах.

Работал в Эмиратах.

Свободный английский язык (бизнес + техническая сфера).

Работал переводчиком в Торгово-промышленной палате РФ.

Опыт работы в переводах с 2012 года, специализируюсь на переводе и адаптации текста с английского на русский.

Работал в проектах компаний Porsche, Ernst&Young и Beeline.