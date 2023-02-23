arhipov-progger

Html-верстальщик ( программист )

Привет! Расскажу о себе действительно важную информацию ( без рыбы )!

Занимаюсь разработкой сайтов под ключ, работал с данными cms: Bitrix, Wordpress, Opencart, Joomla. Работаю с конструкторами сайтов Tilda и Wix. Опыт получал работая более двух лет в IT-компании "Brevis" г. Тула.

После ушёл на фриланс и занимаюсь разработкой на биржах! Ниже приведён мой стэк навыков:

Html, Css, JavaScript, Php, Photoshop, Figma, FTP и также отличные знания cms и конструкторов!

Пример сайтов над которыми работал продолжительное время: https://gipox.ru/, https://www.azs-versta.ru/, https://fotooboi-magazin.ru/, https://detalibags.ru/ и есть ещё! Если будут вопросы то welcome to telegram https://t.me/daniil_sova