arianka

Светлана Шацкая arianka

 
53 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад
Верстка полиграфической продукции, набор текста, транскрибация

Большой опыт полиграфической верстки

Портфолио