Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Светлана Шацкая
arianka
arianka
53 года
Россия
/
Москва
13 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 месяцев назад
Верстка полиграфической продукции, набор текста, транскрибация
Большой опыт полиграфической верстки
Я против войны в Украине!
Портфолио
Все категории
Верстка книги стихов
4 просмотра
Верстка книги
4 просмотра
Верстка книги прозы
1 просмотр
Верстка книги
3 просмотра
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
4
Информация
Свернуть сайдбар